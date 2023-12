Frosinone Vecchia Signora Juventina DIRETTA: squadre allo stadio, in le scelte ufficiali

La Juve è ospite del Frosinone nella 17esima giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

La Juve vuole tornare a vincere dopo il pareggio contro il Genoa per non perdere ulteriore terreno dall’Inter capolista. Bianconeri ospiti del Frosinone allo Stirpe.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Frosinone Juve 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti dalle 12.30

Migliore in campo Juve:

Al termine del match

Frosinone Juve 0-0: risultato e tabellino

Frosinone (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola, Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Soulé, Kaio Jorge. All. Di Francesco. A disp. Frattali, Cerofolini, Baez, Lulic, Caso, Cuni, Kvernadze, Harroui, Bourabia, Bidaoui, Cheddira

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz. All. Allegri. A disp. Perin, Pinsoglio, Crespi, Gatti, Rugani, Miretti, Nicolussi Caviglia, Nonge, Vlahovic, Iling-Junior, Weah

Arbitro: Mariani di Aprilia

Frosinone Juve: il pre-partita

Ore 11.40 – Frosinone in campo così.

Frosinone (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola, Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Soulé, Kaio Jorge. All. Di Francesco

Ore 11.30 – Juventus in campo così.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Yildiz. All. Allegri

Ready for our festive season #FrosinoneJuve fixture pic.twitter.com/YSMRzKsgis — JuventusFC (@juventusfcen) December 23, 2023

Ore 11.00 – In difesa, con Bremer e Danilo, favorito Sandro per un posto da titolare.

Frosinone, eccoci Siete pronti bianconeri? #FrosinoneJuve pic.twitter.com/VoOz9rBBgP — JuventusFC (@juventusfc) December 23, 2023

Ore 10.30 – Vlahovic può finire in panchina. Al suo posto Allegri potrebbe lanciare Milik con Yildiz.

Ore 10.00 – Sono quattro i giocatori diffidati in casa Juve a rischio per il big match con la Roma: Cambiaso, Danilo, Gatti e Locatelli.

Ore 9.30 – Perin è stato convocato, ma è acciaccato. Ecco il motivo per cui Allegri ha chiamato anche Crespi della Juventus Next Gen.

Ore 9.00 – Allegri è intenzionato a riproporre titolare Rabiot, out col Genoa, confermando a centrocampo Cambiaso e Kostic sulle fasce, Locatelli in regia e McKennie nel ruolo di mezzala destra.

Oggi si gioca!

@SerieA

Frosinone

Benito Stirpe

12:30 CET

#FrosinoneJuve pic.twitter.com/R1SE6bpLuR — JuventusFC (@juventusfc) December 23, 2023

Ore 8.30 – Angelozzi a Tuttosport ha annunciato che il Frosinone sta per prendere Huijsen e che per il futuro punta anche Yildiz.

Ore 8.00 – Allegri, viste le assenze di Chiesa e Kean, potrebbe lanciare Yildiz dall’inizio con Milik, lasciando Vlahovic in panchina.

Ore 00.00 – Per la sfida al Frosinone Allegri perde Chiesa ma rispetto al Genoa ritrova Rabiot. Out i lungodegenti De Sciglio e Kean; prima chiamata per il Next Gen Crespi.

The post Frosinone Juve LIVE: squadre allo stadio, in le scelte ufficiali appeared first on Juventus News 24.