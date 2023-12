Frosinone Vecchia Signora Juventina 1-2: la decide Vlahovic dalla panchina. Ecco com’è andata la gara

Frosinone Juve 1-2: la decide Vlahovic dalla panchina. Ecco com’è andata la gara valevole per la 17^ giornata di campionato

Il match tra Frosinone e Juve, valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A è appena terminato sul risultato di 1 a 2 in favore dei bianconeri. Vittoria importante per la squadra di Massimiliano Allegri, che si avvicina nuovamente all’Inter e scappa a +7 dal Milan.

La decide Dusan Vlahovic, entrato dalla panchina. Il primo gol lo aveva siglato Yildiz, con una prodezza proprio all’esordio da titolare. Baez aveva trovato la rete del pari, ma l’attaccante ex Fiorentina ha deciso la gara con uno splendido colpo di testa.

