Frosinone S.S. Lazio 2-3: i biancocelesti rientrano alla vittoria, come cambia la ##Classifica

Frosinone S.S. Lazio 2-3: i biancocelesti tornano alla vittoria, come cambia la classifica dopo l’anticipo di questa sera

Dopo le ultime quattro sconfitte consecutive che hanno portato anche alle dimissioni di Maurizio Coach Sarri, la S.S. Lazio torna alla vittoria e lo fa sul campo del Frosinone.

3-2 in favore dei biancocelesti oggi guidati da Martusciello che permette alla S.S. Lazio di salire al nono posto in classifica e sopratutto di rimanere a contatto con la zona #Europa. Domani il Diavolo Rossonero a Verona ha la possibilità di riportarsi a +19 dai biancocelesti.

