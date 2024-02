Frosinone Roma, le undici ufficiali: tre ‘bianconeri’ in campo

Sono state ufficializzate le formazioni del derby del Lazio. De Rossi e Di Francesco si affidano anche a qualche ‘bianconero’

Sono state diramate le formazioni ufficiali della sfida tra Frosinone Roma, valida per la 25esima giornata di campionato. Ecco le scelte dei due tecnici con qualche tinta bianconera…

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Monterisi, Okoli, Valeri; Gelli, Mazzitelli, Brescianini; Soulè, Kaio Jorge, Reinier. All. Di Francesco.

ROMA (4-2-3-1): Svilar; Kristensen, Mancini, Huijsen, Angeliño; Cristante, Paredes; Baldanzi, Azmoun, El Shaarawy; Lukaku. Al.. De Rossi.

