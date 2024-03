21:47, 16 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Alle 20:45 scenderanno in campo Frosinone e Lazio. Ecco la formazione ufficiale scelta da Di Francesco: ecco i ‘bianconeri’ in campo

Alle 20:45 scenderanno in campo Frosinone e Lazio. Ecco le formazione ufficiale di Di Francesco per il match di Serie A. Ecco i ‘bianconeri‘ in campo:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, A.S. Romagnoli, lirola; Brescianini, Barrenechea, Mazzitelli; Soulé, Cheddira, Gelli. All. Di Francesco.

Pubblicità

The post Frosinone Lazio, Di Francesco ha scelto: ecco i ‘bianconeri’ in campo appeared first on Juventus News 24.