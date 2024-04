15:02,7 Apr 2024, MILANELLO.

Frosinone-Bologna 0-0: nell’anticipo delle 12:30 e valido per la 31esima giornata di Serie A Thiago Motta rallenta in zona Champions Nell’anticipo delle 12:30 tra Frosinone e Bologna Thiago Motta rallenta nella corsa alla prossima Champions League. I felsinei non vanno oltre lo 0-0 contro la squadra di Eusebio Di Francesco. Il Diavolo Rossonero, dopo questo #pari, […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Frosinone Bologna 0-0: Thiago Motta rallenta nella corsa Champions appeared first on Diavolo Rossonero News 24.