Frosinone AC Milan, un solo ballottaggio per Mister Stefano Pioli: deciderà in mattinata

Frosinone Milan, un solo ballottaggio per Pioli: il tecnico rossonero scioglierà ogni dubbio in mattinata. Le ultime

Il Milan oggi alle 18 andrà in scena a Frosinone nella sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Formazione decisa per 10/11 per Pioli, che ha un unico dubbio a centrocampo.

Confermare Adli in cabina di regia o affidarsi a Musah dal primo minuto? Ogni dubbio, come riportato da Tuttosport, vero sciolto nella mattinata di oggi.

