Frosinone AC Milan, Mister Stefano Pioli tiene aperto il ballottaggio a centrocampo: chi con Reijnders? L’idea del tecnico

Frosinone-Milan, Stefano Pioli tiene aperto un ballottaggio per la sfida di sabato: chi con Reijnders a centrocampo?

Stefano Pioli tiene aperto un dubbio di formazione per la sfida di sabato pomeriggio tra Frosinone e Milan.

Il tecnico deve scegliere il compagno di reparto di Reijnders, diffidato ma comunque confermatissimo: come riferito dal Corriere dello Sport al momento Musah sembra in vantaggio su Adli.

