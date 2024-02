Frosinone AC Milan, marea rossonera allo Stirpe! Sarà tutto esaurito per la sfida di Serie A

Frosinone Milan, tanta attesa allo Stirpe! Sarà tutto esaurito per la sfida di Serie A. Le ultime sul campionato

Lo Stadio Benito Stirpe sarà tutto esaurito per la sfida tra Frosinone e Milan.

I tifosi rossoneri saranno oltre mille: riempiranno il settore ospiti ma non solo. Infatti, molti hanno trovato posto anche nella tribuna centrale ed est dello stadio.

