Frosinone AC Milan: Leao protagonista, nessun rossonero come lui! Il dato sul portoghese

Nella vittoria del Milan contro il Frosinone, tra i protagonisti c’è stato Leao. Nessuno dei rossoneri come il portoghese, il dato

Rafa Leao è stato tra i protagonisti della vittoria del Milan contro il Frosinone. Suo l’assist per Giroud che ha stappato il match. Proprio quel passaggio vincente gli ha permesso di raggiungere un traguardo importante:

è l’unico dei rossoneri che in carriera ha preso parte ad almeno una rete, tra gol e assist contro ogni squadra dell’attuale Serie A.

