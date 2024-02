Frosinone AC Milan, la moviola dei quotidiani: «Ingenuità di Leao, ecco perché era rigore»

Frosinone Milan, la moviola dei giornali: «Ingenuità di Leao, ecco perché era rigore». L’analisi della Gazzetta

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sugli episodi da moviola della sfida tra Frosinone e Milan, gara vinta per 3-2 dalla formazione allenata da Pioli.

Check sull’1-0 del Milan per la posizione di Giroud sul cross di Leao, ma c’è anche l’ipotesi di un fallo di Reijnders su Soulé: tutto regolare. Giusto il rigore per il Frosinone al 22′: Leao con il corpo fuori area ma la mano sinistra dentro.

