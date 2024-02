Frosinone AC Milan, i quotidiani concordano: «È stato lui il peggiore in campo»

Frosinone Milan, i giornali concordano: «È stato lui il peggiore in campo». Le pagelle condannano il rossonero

È stato Mike Maignan il peggiore in campo tra le fila del Milan della partita che i rossoneri hanno giocato e vinto ieri sera in casa del Frosinone. I tre quotidiani sportivi concordano sul 5 in pagella.

«Ha sulla coscienza la rete di Mazzitelli» scrive Tuttosport; «Errore non da lui che per fortuna non risulta decisivo» precisa il Corriere dello Sport; «Inizia male e attraversa peggio la ripresa» sentenza la Gazzetta dello Sport.

