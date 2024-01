Frosinone AC Milan, i ciociari preparano la sfida: il report dell’allenamento odierno

Frosinone Milan, i ciociari preparano la sfida: il report dell’allenamento odierno in vista dei rossoneri

Il sito del Frosinone ha comunicato il report dell’allenamento odierno in vista della sfida contro il Milan.

PAROLE – «Seduta di allenamento mattutina alla ‘Città dello Sport’ di Ferentino per i giallazzurri di mister Di Francesco che iniziano a preparare la partita contro il Milan. Lavoro tra palestra e campo, esercitazioni tecnico tattiche e partita a tema, questo il programma odierno. Domani pomeriggio in programma una nuova seduta sempre a Ferentino».

The post Frosinone Milan, i ciociari preparano la sfida: il report dell’allenamento odierno appeared first on Milan News 24.