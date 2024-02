Frosinone AC Milan DIRETTA: squadre allo Stirpe, le ULTIME sulle scelte di Mister Stefano Pioli

Il Milan affronta il Frosinone nella 23ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan affronta il Frosinone allo Stirpe per tornare alla vittoria dopo il pareggio di sette giorni fa contro il Bologna.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Frosinone Milan 0-0 LIVE: sintesi e moviola

Aggiornamenti a partire dalle 18

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Al termine del match

Frosinone Milan 0-0: risultato e tabellino

In attesa delle formazioni ufficiali

Frosinone Milan: il pre-partita

Ore 16.40 – Frosinone allo Stirpe.

Anche il #Frosinone arriva allo Stirpe per la sfida con il #Milan #FrosinoneMilan pic.twitter.com/UeTeB1x13F — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 3, 2024

Perfect day for it #FrosinoneMilan #SempreMilan pic.twitter.com/mFiUQRfBZh — AC Milan (@acmilan) February 3, 2024

Ore 16.33 – Milan arrivato allo Stirpe.

#Milan arrivato allo Stirpe per il match con il #Frosinone Le immagini dall’esterno dello stadio #FrosinoneMilan pic.twitter.com/JcvsDfDuo7 — Milan News 24 (@Milannews24_com) February 3, 2024

Ore 16.30 – Luca Pairetto è il direttore di gara designato per Frosinone-Milan. Per il fischietto della sezione di Nichelino, la prossima sarà la gara numero 114 nella massima divisione italiana. Tre i precedenti con la formazione ciociara, nove quelli con i rossoneri tra cui la trasferta di Bologna (2-0 Milan firmato Giroud-Pulisic) che ha inaugurato il campionato attuale. Ad accompagnarlo gli assistenti Tolfo e Lo Cicero, insieme al quarto ufficiale Cosso. Mariani al VAR, assistito da Sozza.

Ore 16.00 – Sfida tra la squadra che ha segnato più gol nel primo tempo in questa Serie A (Milan, 24) e quella che ha subito il maggior numero di reti nella prima frazione di gioco (Frosinone, 20).

Ore 15.30 – I rossoneri ha realizzato almeno due reti in otto delle ultime nove partite di campionato – fa eccezione la vittoria interna sul Sassuolo (1-0) del 30 dicembre scorso – una media di 2.4 a gara. In generale, da inizio dicembre, quella di Pioli è la formazione che vanta più gol all’attivo nella competizione (22, almeno due più di qualsiasi altra formazione).

Ore 15.00 – Il Milan è imbattuto contro il Frosinone in Serie A (3V, 2N); solo contro Pisa (12), Crotone e Lecco (entrambi sei) i rossoneri hanno disputato più partite senza mai perdere nel massimo campionato.

Ore 14.30 – Giroud come punta centrale. Nuova panchina per Okafor.

Ore 14.00 – Scelte confermate anche sulle ali: a destra Christian Pulisic, a sinistra Rafa Leao.

Ore 13.30 – C’è sempre Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista, reduce dalla doppietta con il Bologna.

Ore 13.00 – In cabina di regia ballottaggio tra Adli e Musah per affiancare Reijnders. Al momento è favorito l’ex Bordeaux sull’americano.

Ore 12.30 – Nessuna novità anche sulla fasce. Theo Hernandez agirà a sinistra, con capitan Calabria a destra.

Ore 12.00 – Fiducia alla coppia di centrali davanti a Maignan. Pioli si affida ancora a Kjaer e Gabbia.

Ore 11.30 – Stefano Pioli verso la conferma del solito 4-2-3-1.

Saturday evening at the Stirpe #FrosinoneMilan #SempreMilan

Brought to you by 𝘄𝗲𝗳𝗼𝘅 pic.twitter.com/pRT2jZAJCo — AC Milan (@acmilan) February 3, 2024

The post Frosinone Milan LIVE: squadre allo Stirpe, le ULTIME sulle scelte di Pioli appeared first on Milan News 24.