Frosinone AC Milan cambia il futuro di Mister Stefano Pioli? In società ora è apprezzata questa cosa

Frosinone Milan cambia il futuro di Pioli? In società ora è apprezzata questa cosa: le ultime sul tecnico rossonero

Con la vittoria ottenuta ieri sera in rimonta sul campo del Frosinone il Milan è riuscito nel suo intento: blindare il terzo posto, regalarsi una domenica tranquilla e guardare con ottimismo ai prossimi impegni.

Come riportato da Tuttosport, Pioli sta facendo di tutto per dimostrare di meritarsi una chance e di portare a termine un contratto che scade nel 2025. Il suo Milan non incanterà come gioco ma ha saputo ritrovare concretezza e segnali di ripresa da alcuni giocatori chiave.

