Frosinone AC Milan 2-3: Jovic ribalta (ancora) tutto, partita folle allo Stirpe

Il Milan affronta il Frosinone nella 23ª giornata di Serie A 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan ribalta il Frosinone allo Stirpe, tornando alla vittoria dopo il pareggio di sette giorni fa contro il Bologna. Soulé e Mazzitelli vanificano il vantaggio di Giroud, ma Gabbia prima e Jovic poi firmano il sorpasso.

Frosinone Milan 2-3: sintesi e moviola

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Frosinone Milan.

1′ Occasione Frosinone – Che rischio per il Milan! Maignan e Adli pasticciano nell’impostazione, subentra Mazzitelli che finisce giù in area. Arriva Soulé, il cui sinistro a giro finisce alto.

2′ Soulé chiuso in area – Ancora Frosinone pericoloso in fase offensiva. L’argentino prova ad infilarsi in area ma viene fermato.

3′ Occasione Milan – Primo squillo del Milan. Colpo di tacco di Leao, Pulisic al cross in area per Giroud e Loftus-Cheek ma fa buona guardia Okoli e libera l’area di testa.

4′ Occasione Pulisic – Leao e Theo Hernandez infiocchettano l’azione dalla sinistra, poi trovano Pulisic che sfortunatamente scivola al momento del tiro.

7′ Pulisic cerca Loftus-Cheek – Controllo pregevole dell’americano in mezzo a due giocatori. Poi cerca con un traversone basso Loftus-Cheek in area di rigore ma è attenta la difesa del Frosinone che spazza via il pallone.

9′ Sbaglia Soulé, occasione sfumata del Frosinone – Il classe 2003 aveva cercato in profondità Seck: l’ex Torino si sarebbe potuto presentare in area, ma l’assist del compagno è nettamente fuori misura.

11′ Theo Hernandez al cross – Combinano bene Leao e Theo Hernandez: il terzino dal fondo confeziona un traversone in cerca di Giroud, anticipato dal bel ripiegamento di Barrenechea.

12′ Seck in azione solitaria – Uno-due dell’attaccante, che va in azione solitaria e poi cerca in area di rigore Kaio Jorge. Difende bene il Milan.

13′ Calabria in area, buona chance – Entra in area di rigore il terzino, si prepara per il tiro ma si allunga troppo il pallone.

15′ Non si capiscono Leao e Giroud – Tacco del francese a premiare l’inserimento di Rafa, che non coglie però l’idea del compagno. Raccoglie Turati.

16′ Tiro Giroud – Combatte in area l’ex Chelsea. Vince un rimpallo, il pallone si alza, lui controlla e calcia in girata: tentativo che si spegne lentamente a lato della porta di Turati.

17′ Gol Giroud – Soulé viene scippato del pallone a centrocampo. Loftus-Cheek orchestra il contropiede allargando per Leao: cross al bacio per Giroud che di testa la infila nell’angolino.

18′ Check del VAR – Controllo del VAR sia per una possibile posizione di fuorigioco di Giroud sia per come è iniziata l’azione (presunto fallo su Soulé). Tutto regolare, gol convalidato.

19′ Tiro Brescianini – Reazione del Frosinone targata Brescianini. Sterzata dalla sinistra, destro rasoterra sul primo palo bloccato da Maignan.

20′ Tiro Seck – Altro squillo del Frosinone. Seck riceve, arma il mancino ed esplode un tiro potentissimo: Maignan lo alza coi pugni sopra la traversa.

22′ Rigore Frosinone – Gelli al cross dalla destra, Leao devia il pallone con la mano. Calcio di rigore per il Frosinone.

24′ Gol Soulé – Apre il sinistro l’argentino e indirizza sotto il sette. Maignan intuisce ma non ci arriva.

26′ Pulisic al centro per Giroud – Altra azione sviluppata a destra dal Milan. Pulisic vuole uno tra Giroud e Loftus-Cheek in area ma il pallone è a metà strada: nessuno dei due giocatori riesce ad arrivarci.

27′ Occasione Leao – Cavalcata fenomenale del portoghese, che prova a farsi perdonare del rigore. Parte da destra, rientra sul sinistro: finta e controfinta poi il tiro che sfortunatamente rimpalla su Giroud e finisce sul fondo.

29′ Tiro Pulisic – Si presenta davanti a Turati da posizione defilata: tiro troppo centrale, ci mette i pugni il portiere del Frosinone e neutralizza.

31′ Giroud a terra – Mette male la caviglia il francese dopo uno stacco aereo. Si accascia a terra, in campo lo staff medico del Milan per le cure all’attaccante.

33′ Giroud si rialza – Torna in piedi l’attaccante e riprende posto in avanti.

35′ Occasione Milan – Leao sgasa a sinistra, Gelli prova a tenere botta ma il portoghese trova Giroud. Il francese va al cross, Pulisic e Leao si tuffano per arrivare sul pallone ma per un soffio mancano l’appuntamento col tap-in.

38′ Salva Adli in area – Soulé in verticale per Gelli. Sovrapposizione, poi tunnel su Calabria ma è bravo Adli a ripiegare, mettersi davanti col fisico e allontanare.

41′ Protesta ancora il Frosinone – I padroni di casa chiedono un secondo penalty: rimpallo tra Kjaer e Pulisic sul tiro di Brescianini. Chiesto un fallo di mano, non è dello stesso avviso Pairetto.

43′ Ammonito Loftus-Cheek – Intervento in ritardo dell’americano, primo giallo del match.

3 minuti di recupero

45’+1′ Tiro Reijnders – Raccoglie l’olandese una respinta di testa di Romagnoli. Tiro velenoso ma troppo debole, blocca a terra Turati.

45’+2′ Occasione Leao – Scappa via a sinistra Leao. Poi tiro-cross deviato in scivolata da Okoli, pallone che sta per beffare Turati ma il portiere del Frosinone non si fa scavalcare.

FINE PRIMO TEMPO

INIZIA LA RIPRESA

46′ Nessun cambio per Frosinone e Milan.

47′ Sfortunato Theo Hernandez in area – Pallone profondo per il francese, che è sfortunato nella deviazione e fa scivolare il pallone sul fondo.

48′ Ammonito Reijnders – Seck sgasa, Reijnders sceglie male il tempo della scivolata. Ammonizione pesante, salterà Milan Napoli.

50′ Gabbia salva il Milan – Loftus-Cheek sbaglia ingenuamente il passaggio, aprendo il campo al contropiede di Okoli. Il difensore cerca in verticale Kaio Jorge, ma salva tutto con un grande intervento in scivolata Gabbia.

52′ Seck getta al vento l’opportunità – Altra grande cavalcata di Seck, che poi in profondità cerca Gelli. Pallone troppo lungo per la sovrapposizione del terzino.

55′ Ammonito Harroui – Alza troppo la gamba il centrocampista del Frosinone, andando a colpire il volto di Pulisic. Giallo per lui.

56′ Tiro Kaio Jorge – Frenata del brasiliano, poi tiro improvviso che si spegne sull’esterno della rete.

59′ Mazzitelli al cross, Maignan c’è – Soulé scarica al limite per Mazzitelli, tiro-cross che termina comodo tra le braccia di Maignan.

60′ Tiro Leao – Giocata d’alta scuola di Leao: finta, tunnel, in area calcia ma trova il muro di Okoli. L’azione prosegue e il traversone di Loftus-Cheek viene deviato in calcio d’angolo.

61′ Cambi Milan – Dentro Okafor e Bennacer per Loftus-Cheek e Reijnders.

62′ Sbaglia Okafor, poi Giroud – L’azione del Milan comincia con l’errore di Okafor, che aveva provato a mandare in porta Leao. I rossoneri riconquistano palla: cross dalla sinistra, di testa Giroud colpisce ma troppo debolmente. Raccoglie Turati.

64′ Tiro Harroui – Conclusione dalla distanza respinta dal corpo di Kjaer.

65′ Gol Mazzitelli – Dormita del Milan e il Frosinone ne approfitta. Barrenechea batte rapidamente la punizione, Soulé in verticale per Mazzitelli, che scappa via a Bennacer e in diagonale batte Maignan.

68′ Adli direttamente tra le braccia di Turati – Palombella lunghissima dell’ex Bordeaux a cercare l’incornata di Giroud. Ma esce Turati e in presa alta blocca la sfera.

72′ Gol Gabbia – Il Milan la pareggia! Pulisic viene murato, poi allarga per Theo. Tocco per Adli, che sterza e crossa profondo: Giroud fa sponda di testa e per Gabbia è un gioco da ragazzi insaccare.

73′ Gol regolare dopo il check del VAR – Silent check del VAR per un presunto fuorigioco, tutto regolare. Rete convalidata.

74′ Ancora Leao imprendibile – Azione personale a sinistra di Leao, che poi la mette arretrata ma nessun compagno riesce ad intervenire.

76′ Cambi Frosinone – Dentro Valeri, Cheddira e Lirola al posto di Kaio Jorge, Seck e Harroui.

79′ Cambio Milan – Jovic prende il posto di Pulisic.

82′ Gol Jovic – La ribalta il Milan! Bennacer crossa dalla sinistra dopo il recupero di Theo Hernandez su un’uscita sbagliata del Frosinone. Jovic si fa largo, e da attaccante puro la gira in porta.

85′ Cambi Frosinone – Fuori Mazzitelli e Brescianini per Ibrahimovic e Reinier.

85′ Cambi Milan – Fuori Calabria e dentro Florenzi, in campo anche Musah per Giroud.

5 minuti di recupero

90’+4′ Ammonito Florenzi – Giallo per proteste al difensore.

FINE PARTITA

Migliore in campo Milan – Giroud PAGELLE

Frosinone Milan 2-3: risultato e tabellino

Reti: 17′ Giroud, 24′ Soulé rig., 65′ Mazzitelli, 72′ Gabbia, 82′ Jovic

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini (85′ Reinier); Mazzitelli (85′ Ibrahimovic), Barrenechea, Harroui (76′ Lirola); Soulé, Kaio Jorge (76′ Cheddira), Seck (76′ Valeri). All. Di Francesco. A disp. Frattali, Cerofolini, Garritano, Kvernadze, Bourabia, Monterisi

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria (85′ Florenzi), Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders (61′ Bennacer); Pulisic (79′ Jovic), Loftus-Cheek (61′ Okafor), Leao; Giroud (85′ Musah). All. Pioli. A disp. Sportiello, Nava, Terracciano, Jimenez, Simic, Bartesaghi

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Ammoniti: 43′ Loftus-Cheek, 48′ Reijnders, 55′ Harroui, 90’+4′ Florenzi

Frosinone Milan: il pre-partita

Ore 16.50 – Le formazioni ufficiali di Frosinone Milan

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. All. Di Francesco. A disp. Frattali, Cerofolini, Reinier, Garritano, Kvernadze, Lirola, Bourabia, Ibrahimovic, Monterisi, Valeri, Cheddira

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli. A disp. Sportiello, Nava, Bennacer, Jovic, Okafor, Terracciano, Florenzi, Jimenez, Musah, Simic, Bartesaghi

Ore 16.40 – Frosinone allo Stirpe.

Ore 16.33 – Milan arrivato allo Stirpe.

Ore 16.30 – Luca Pairetto è il direttore di gara designato per Frosinone-Milan. Per il fischietto della sezione di Nichelino, la prossima sarà la gara numero 114 nella massima divisione italiana. Tre i precedenti con la formazione ciociara, nove quelli con i rossoneri tra cui la trasferta di Bologna (2-0 Milan firmato Giroud-Pulisic) che ha inaugurato il campionato attuale. Ad accompagnarlo gli assistenti Tolfo e Lo Cicero, insieme al quarto ufficiale Cosso. Mariani al VAR, assistito da Sozza.

Ore 16.00 – Sfida tra la squadra che ha segnato più gol nel primo tempo in questa Serie A (Milan, 24) e quella che ha subito il maggior numero di reti nella prima frazione di gioco (Frosinone, 20).

Ore 15.30 – I rossoneri ha realizzato almeno due reti in otto delle ultime nove partite di campionato – fa eccezione la vittoria interna sul Sassuolo (1-0) del 30 dicembre scorso – una media di 2.4 a gara. In generale, da inizio dicembre, quella di Pioli è la formazione che vanta più gol all’attivo nella competizione (22, almeno due più di qualsiasi altra formazione).

Ore 15.00 – Il Milan è imbattuto contro il Frosinone in Serie A (3V, 2N); solo contro Pisa (12), Crotone e Lecco (entrambi sei) i rossoneri hanno disputato più partite senza mai perdere nel massimo campionato.

Ore 14.30 – Giroud come punta centrale. Nuova panchina per Okafor.

Ore 14.00 – Scelte confermate anche sulle ali: a destra Christian Pulisic, a sinistra Rafa Leao.

Ore 13.30 – C’è sempre Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista, reduce dalla doppietta con il Bologna.

Ore 13.00 – In cabina di regia ballottaggio tra Adli e Musah per affiancare Reijnders. Al momento è favorito l’ex Bordeaux sull’americano.

Ore 12.30 – Nessuna novità anche sulla fasce. Theo Hernandez agirà a sinistra, con capitan Calabria a destra.

Ore 12.00 – Fiducia alla coppia di centrali davanti a Maignan. Pioli si affida ancora a Kjaer e Gabbia.

Ore 11.30 – Stefano Pioli verso la conferma del solito 4-2-3-1.

