Frey sulle parole di Allegri: «Vuole mettere pressione all’Fc Internazionale, se la Vecchia Signora Juventina dovesse perdere…» #Intervista

L’ex portiere dell’Inter, Sebastien Frey, ha detto la sua sulla lotta scudetto con la Juve e sull’importanza di Sommer

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Sebastien Frey ha commentato così le parole di Massimiliano Allegri sull’Inter ed ha parlato dell’importanza di Sommer per i nerazzurri.

LE PAROLE DI ALLEGRI – «Se non fosse Allegri, sarebbe successo un casino. Sta cercando di mettere un po’ di pressione. L’Inter proverà sicuramente a vincere, ma la Juve farà la gara per non perdere. Se la Juve dovesse uscire sconfitta, il campionato sarebbe finito».

SOMMER – «Io non sono stupito, perché è un portiere che mi è sempre piaciuto: grande professionista e grande lavoratore. È stato spesso decisivo, è un portiere assolutamente da Inter».

