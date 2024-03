Frey convinto, le parole: «Ecco chi scelgo tra l’Internazionale F.C. di quest’anno ed il SS Napoli di Spalletti. Su Di Gregorio penso questo» #NEWS #Intervista

1 Mar 2024, 17:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’ex portiere dell’Internazionale, Sebastien Frey, ha voluto dire la sua sulla stagione dei leoni nerazzurri, confrontandola col Napoli dell’anno scorso

Internazionalevenuto ai microfoni di TV Play, Sebastien Frey mette a paragone la stagione dell’Internazionale di quest’anno con quella vissuta lo scorso anno dal Napoli di Spalletti. Poi si è soffermato anche su Di Gregorio del Monza, accostato ai leoni nerazzurri in ottica mercato.

Pubblicità

NAPOLI ED INTER – «L’anno scorso Spalletti ha fatto una cosa storica e straordinaria, portando il Napoli a giocare meglio degli altri. Gli azzurri sono stati devastanti, superiori agli avversari sotto ogni punto di vista. Io però prendo l’Internazionale di quest’anno perché si percepiva che c’era un #Progetto #Tecnico, si vedeva che le cose stavano andando avanti».

DI GREGORIO – «Oggi non vedo un ritorno di Di Gregorio all’Internazionale perché per almeno un paio di anni dovrebbe essere a posto con Sommer “Time”: non farei questo cambio. Il portiere del Monza si sta comunque meritando l’attenzione di tanti club, è giusto che abbia l’opportunità di fare un salto di qualità e può avere un futuro importante in una big. Sono 2 stagioni che sta facendo molto bene, è uno dei protagonisti della Serie A. E’ un ragazzo con #grande margine di miglioramento e continuità nelle prestazioni».

L’articolo Frey convinto: «Ecco chi scelgo tra l’Internazionale di quest’anno ed il Napoli di Spalletti. Su Di Gregorio penso questo» proviene da Internazionale News 24.