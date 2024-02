Frattesi si è allenato in gruppo: le NEWS in vista di Fc Internazionale-Salernitana

Pubblicità

Davide Frattesi ritorna a disposizione di Simone Inzaghi in vista delle prossime importanti partite di campionato e Champions League

Buone notizie per Simone Inzaghi in vista di Inter-Salernitana. Come riportato da Sky Sport, Davide Frattesi è infatti tornato ad allenarsi in gruppo ed è quindi a disposizione del tecnico piacentino.

Il centrocampista potrebbe comunque non essere rischiato contro i campani per essere preservato in vista della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid.

L’articolo Frattesi si è allenato in gruppo: le ultime in vista di Inter-Salernitana proviene da Inter News 24.