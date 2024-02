Pubblicità

Davide Frattesi è recuperato dall’infortunio rimediato nella sfida con la Juve e Inzaghi sa già come gestirlo nelle prossime partite

Buona notizia per l’Inter e Simone Inzaghi. Davide Frattesi ha svolto buona parte dell’allenamento di ieri in gruppo, segnale che il centrocampista ha ormai definitivamente recuperato dal problema muscolare accusato nel riscaldamento prima della partita con la Juve.

L’ex Sassuolo dovrebbe partire dalla panchina nella sfida con la Salernitana, in programma domani alle ore 21, per poi essere totalmente a disposizione in Champions League contro l’Atletico Madrid.

L’articolo Frattesi recuperato: ecco come sarà gestito tra Salernitana e Atletico proviene da Inter News 24.