Frattesi, i tempi di recupero aggiornati: secondo NEWS il rischio è questo

Pubblicità

Pubblicità

Frattesi, i tempi di recupero aggiornati: secondo Sky il rischio è questo. Le ultime sulle condizioni del centrocampista

Secondo Sky Sport il risentimento miotendineo al retto femorale della coscia destra evidenziato dagli esami a cui si è sottoposto nelle scorse ore terrà lontano dal campo Davide Frattesi almeno per per una decina di giorni.

Dato per certo il forfait del centrocampista dell’Inter per la sfida di Roma, è forte il rischio che sia out anche con la Salernitana, nella gara in programma venerdì 16 gennaio. Nuove valutazioni saranno fatte dallo staff medico la prossima settimana.

Pubblicità

L’articolo Frattesi, i tempi di recupero aggiornati: secondo Sky il rischio è questo proviene da Inter News 24.