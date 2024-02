Frate Frattesi scatenato sui #social dopo US Lecce-Fc Internazionale, il messaggio fa sognare i fan – NEWS

25 Feb 2024, 22:46, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Davide “Er Frate” Frattesi si scatena sui social dopo Lecce-Internazionale, così il centrocampista fa sognare i fan con il post Instagram sulla gara di Serie A

Neanche il tempo di aspettare il triplice fischio (o quasi) che Davide “Er Frate” Frattesi aveva già mandato un messaggio ai fan. Appena è terminata Lecce-Internazionale infatti, il centrocampista si è scatenato sui social, postando un post sulla propria pagina proprio sulla gara di Serie A. Ecco l’immagine scelta dall’ex Sassuolo su Instagram. Manco a dirlo, immediate le dozzine di commenti e migliaia di like per lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DAVIDE FRATTESI (@davidefrattesi_22)

FRATTESI – «Sei la mia ossessione» (con emoji nerazzurre, ndr).

