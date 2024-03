Francia Germania 0-2: la decidono Wirtz e Havertz. Lo juventino Cavallo Pazzo Rabiot in campo 90′

01:05, 24 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

La Germania domina la Francia e si impone per 2-0: gol di Wirtz e Havertz. In campo per 90′ anche il bianconero Rabiot

La Germania di Nagelsmann domina contro la Francia e rilancia la sua candidatura come contendente per la vittoria dell’Europeo casalingo. I tedeschi, passano subito in vantaggio con il gol di Wirtz dopo 7 secondi.

La Francia non reagisce e ad inizio ripresa prende il 2-0: grande giocata di Musiala per il tap in di Havertz. Da segnalare in campo il bianconero Rabiot in campo per novanta minuti.

