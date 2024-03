Francia, Big Markus Thuram si schiera con Magic Mike Maignan, l’approfondimento: “Razzismo inaccettabile. Dobbiamo uscire dal campo, sono d’accordo con Magic Mike Maignan”

Pubblicità

19:18, 21 Mar 2024, Articolo di *Diavoletta Rossonera*

In vista dei prossimi impegni in amichevole, sabato contro la Germania e martedì contro il Cile, per la Francia di Olivier Giroud, Magic Mike Maignan e Theo Hernandez ha parlato in conferenza stampa l’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram.

Appassionata del Diavolo, scrivo articoli dal 2012 sul Grande Milan!

