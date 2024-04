Formazioni UFFICIALI Verona-Genoa C.F.C., ecco l’approfondimento: gli occhi dell’Internazionale F.C. su Gudmundsson

7 Apr 2024, 17:30, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Formazioni UFFICIALI Verona Genoa C.F.C.: gli occhi dell’Internazionale su Gudmundsson, osservato speciale in vista del prossimo mercato estivo Verona-Genoa C.F.C. in programma alle 18 al Bentegodi: Alfred Gudmundsson, obiettivo del calciomercato Internazionale per la prossima estate, parte #titolare. Verona (4-2-3-1): Montipò; Centonze, Dawidowicz, Coppola, Canal; Serdar, Duda; Suslov, Bonazzoli, Lazovic; Noslin. Genoa C.F.C. (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; […]

