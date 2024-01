Formazioni ufficiali Sassuolo AC Milan Women: le scelte per la Coppa Italia Femminile

Formazioni ufficiali Sassuolo Milan Women: le scelte di Corti e Piovani per il match di oggi in Coppa Italia Femminile

Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo Sassuolo e Milan Women, per un match valevole per l’andata dei Quarti di Finale della Coppa Italia Femminile. Di seguito le scelte di Piovani e Corti.

SASSUOLO (4-3-3): Lonni; Mella, Sciabica, Filangieri, Orsi; Tudisco, Santoro, Passeri; Pondini, Poje, Monterubbiano. All: Piovani.

MILAN (4-3-3): Babb; Soffia, Mesjasz, Piga, Bergamaschi; Dubcova, Cernoia, Rubio Avila; Laurent, Staskova, Asllani. All: Corti.

The post Formazioni ufficiali Sassuolo Milan Women: le scelte per la Coppa Italia Femminile appeared first on Milan News 24.