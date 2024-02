Formazioni ufficiali Sampdoria AC Milan femminile: le scelte di Mango e Corti

Formazioni ufficiali Sampdoria Milan femminile: le scelte di Mango e Corti per la sfida di questo pomeriggio a Lo Sciorba. I dettagli

Di seguito le formazioni ufficiali della gara tra Sampdoria e Milan Femminile, in programma alle ore 15 a Lo Sciorba. Ecco le scelte di Mango e Corti:

SAMPDORIA (4-1-4-1): Tampieri; Heroum, De Rita, Re, Oliviero; Benoit; Giordano, Schatzer, Battelani, Sena; Tarenzi A disp. Baldi, Brustia, Cuschieri, DellaPeruta T., DellaPeruta V., Fallico, Karresmaa, Marenco, Nagy All. Mango

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani, Piga, Mesjasz, Soffia; Dubcova, Rubio Avila, Grimshaw; Dompig, Nadim, Marinelli A disp. Arrigoni, Babb, Bergamaschi, Cesarini, Fusetti, Ijeh, Mascerello, Staskova, Vigilucci All. Corti

