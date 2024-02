Formazioni ufficiali Rennes AC Milan: le valutazioni di Mister Stefano Pioli e Stephan

Formazioni ufficiali Rennes Milan: le scelte di Pioli e Stephan per il ritorno del playoff di Europa League

Manca sempre meno all’inizio di Rennes Milan, ritorno dei playoff di Europa League. I rossoneri partono con il vantaggio di 3 gol ottenuto nella sfida di Milano: di seguito le formazioni ufficiali del match.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Douè, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Douè; Terrier, Kalimuendo. All. Stephan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Bennacer, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Jovic. All. Pioli.

