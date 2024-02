Formazioni ufficiali Pomigliano Fc Internazionale Women: le scelte di Guarino

Pubblicità

Sono state rese note le formazioni ufficiali con le quali stanno per scendere in campo Pomigliano ed Inter Women per la sfida valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Fischio d’inizio alle ore 12:00 (segui con noi la cronaca del match).

POMIGLIANO (4-4-2): 44 Gavillet; 15 Battistini, 2 Apicella, 6 Rabot, 3 Fusini; 33 Novellino, 4 Harvey, 28 Ferrario, 21 Di Gianmarino; 14 Arcangeli, 10 Ippolito.

A disposizione: 12 Buhigas, 5 Caiazzo, 7 Nambi, 8 Domi, 11 Manca, 17 Szymanowski, 18 Vingiani, 72 Schettino, 99 Babic.

Coach: Alessandro Caruso.

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thøgersen, 19 Alborghetti, 55 Tomter, 14 Robustellini, 23 Magull, 27 Csiszar, 24 Milinkovic; 15 Serturini, 9 Polli, 7 Bugeja.

A disposizione: 12 Piazza, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 13 Merlo, 17 Fordos, 18 Pandini, 20 Simonetti, 36 Cambiaghi, 99 Jelcic.

Coach: Rita Guarino.

