Tra poco in campo la Nigeria contro l’Angola per i quarti di finale della Coppa d’Africa. Le formazioni ufficiali, la scelta su Chukwueze

La Nigeria è pronta a scendere in campo per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2024 contro l’Angola. Tra le scelte ufficiali di formazione non c’è quella di Chukwueze.

L’attaccante del Milan infatti si siederà inizialmente in panchina, pronto ad entrare a partita in corso. Confermata dunque la scelta iniziale del allenatore Peseiro contro il Camerun.

The post Formazioni ufficiali Nigeria Angola: panchina o titolare? La scelta su Chukwueze appeared first on Milan News 24.