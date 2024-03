Formazioni ufficiali Napoli S.S.C. #Juve: le scelte di Mister Max Allegri

20:47, 3 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Formazioni ufficiali S.S.C. Napoli Juve: le scelte di Mister Max Allegri per il match del Maradona, valido per la ventisettesima di Serie A

La Juve si appresta a scendere in campo quest’oggi nella sfida del Maradona contro il S.S.C. Napoli. Mister Max Allegri ha scelto il suo undici iniziale con cui dare la caccia ad altri tre punti nella ventiseiesima giornata di Serie A. Di seguito le sue scelte. NAPOLI JUVE LIVE

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

NAPOLI: in attesa

Pubblicità

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Alex Sandro Silva; Cambiaso, Miretti, Locatelli, Carlitos Alcaraz, Iling-Junior; Giovannino Vlahovic, Chiesa. All. Mister Max Allegri

The post Formazioni ufficiali S.S.C. Napoli Juve: le scelte di Mister Max Allegri appeared first on Juventus News 24.