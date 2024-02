Formazioni ufficiali Monza AC Milan: le scelte dei due allenatori

Formazioni ufficiali Monza Milan: le scelte dei due allenatori per la sfida che chiude la venticinquesima giornata di Serie A

Manca sempre meno a Monza-Milan, sfida che chiuderà la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A.Carboni; Pessina, Gagliardini; V.Carboni, Colpani, Mota Carvalho; Djuric. All. Palladino

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, T.Hernandez; Adli, Bennacer; Okafor, Loftus-Cheek, Chukwueze; Jovic. All. Pioli

