Formazioni ufficiali #Milan AC Slavia Praga: le valutazioni di Mister Stefano Pioli e Trpisovsky

20:49,7 Mar 2024, MILANELLO.

Formazioni ufficiali Diavolo Rossonero Slavia Praga: le scelte di Coach Pioli e Trpisovsky per la sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA #Europa League

Manca sempre meno all’inizio di Diavolo Rossonero Slavia Praga, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale di UEFA #Europa League. Di seguito le formazioni ufficiali del match e le scelte di Coach Pioli e Trpisovsky:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Coach Pioli.

Pubblicità

The post Formazioni ufficiali Diavolo Rossonero Slavia Praga: le scelte di Coach Pioli e Trpisovsky appeared first on Diavolo Rossonero News 24.