Formazioni ufficiali #Milan AC Braga Primavera Youth League: che sorpresa, Abate ritrova un giovane dalla prima club!

14:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

Tra poco in campo il Diavolo Rossonero Primavera nel match di Youth League contro il Braga. Le formazioni ufficiali e le scelte di Abate

Le formazioni ufficiali del match live tra poco di Youth League 2023-24 tra Diavolo Rossonero Primavera e Braga:

Diavolo Rossonero Primavera (4-3-3): Raveyre; Magni, Simic, Nsiala, Jimenez; Stalmach, Eletu, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. All. Abate. A disp. Bartoccioni, Bartesaghi, Malaspina, Parmiggiani, Sala, Bonomi, Simmelhack

Braga (4-2-3-1): Joao Carvalho; Marques, Jonatas Noro, Nuno Matos, Chissumba; Guilherme Barbosa, Diego Rodrigues; Afonso Duarte, Joao Vasconcelos, Kauan Kelvin; Dinis Rodrigues. All. Rui Duarte. A disp. Znuderl, Guilherme Costa, Joao Salvador, Rodrigo Abreu, Joao Faria, Ruben Furtado, Nuno Patricio

MILAN BRAGA PRIMAVERA YOUTH LEAGUE LIVE

