Formazioni ufficiali #Milan AC A.S. Roma Femminile: le valutazioni di Corti e Spugna

13:47,3 Mar 2024, MILANELLO.

Formazioni ufficiali Diavolo Rossonero A.S. Roma Femminile: le scelte di Corti e Spugna per la semifinale di andata di Coppa Italia. I dettagli

Di seguito le formazioni ufficiali della gara tra Diavolo Rossonero Femminile e A.S. Roma, in programma alle ore 12:30 al centro sportivo Vismara. Ecco le scelte di Corti e Spugna:

ROMA (4-3-3): Ceasar; Bartoli, Linari, Valdezate, Sonstevold; Greggi, Troelsgaard, Giugliano; Glionna, Giacinti, Haavi. A disp.: Korpela, Minami, Di Guglielmo, Kumagai, Ciccotti, Pilgrim, Tomaselli, Feiersinger, Kramzar. All. Spugna.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Guagni, Piga, Mesjasz, Bergamaschi; Vigilucci, Mascarello, Dubcova; Dompig, Nadim, Marinelli. All. Corti

