22:03, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Formazioni ufficiali Italia Venezuela: Spalletti punta sui tre della Juve dall’inizio per l’amichevole di oggi

Sono ufficiali le formazioni di Italia e Venezuela, amichevole in programma oggi dalle 22. Spalletti punta dall’inizio sui tre giocatori della Juve: Cambiaso, Locatelli e Chiesa.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini; Cambiaso, Locatelli, Bonaventura, Udogie; Frattesi, Chiesa; Retegui. CT: Spalletti.

Pubblicità

The post Formazioni ufficiali Italia Venezuela: Spalletti punta sui tre della Juve appeared first on Juventus News 24.