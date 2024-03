Formazioni ufficiali Italia Venezuela: la scelta sugli obiettivi del #Milan AC Buongiorno e Scalvini

22:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Tra meno di un’ora il calcio d’inizio di Italia Venezuela. Le formazioni ufficiali e la scelta sugli obiettivi di #mercato Diavolo Rossonero Manca poco al calcio d’inizio di Venezuela Italia. Per il match di amichevole internazionale all’Inter Miami Stadium, Luciano Spalletti ha deciso la formazione ufficiale degli azzurri. Gli obiettivi del calcio#mercato Diavolo Rossonero, Buongiorno e Scalvini […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post Formazioni ufficiali Italia Venezuela: la scelta sugli obiettivi del Diavolo Rossonero Buongiorno e Scalvini appeared first on Diavolo Rossonero News 24.