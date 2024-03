21:19, 24 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Formazioni ufficiali Italia Ecuador: la scelta di Spalletti sui tre giocatori della Juve per la seconda amichevole in America

L’Italia stasera affronta l’Ecuador nella seconda delle due amichevoli organizzate in America verso Euro 2024.

Le formazioni sono ufficiali con Spalletti che, rispetto alla partita col Venezuela, ha scelto di non puntare dall’inizio su nessuno dei tre giocatori della Juve. Per Cambiaso, Locatelli e Chiesa, quindi, solo panchina.

ITALIA (3-4-2-1): Vicario, Darmian, Mancini, Bastoni, Bellanova, Dimarco, Barella, Jorginho, Pellegrini, Zaniolo, Raspadori. CT: Luciano Spalletti.

ECUADOR (3-4-3): Dominguez; Ordoñez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento. CT: Félix Sánchez Bas.

