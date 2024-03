Formazioni ufficiali Internazionale F.C. US Lecce #Primavera, ecco l’approfondimento: le scelte di Mister Chivu e Coppitelli

30 Mar 2024, 11:15, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco le formazioni ufficiali di Internazionale e #U.S. Lecce (al Via Del Mare) Primavera, che scenderanno in campo alle 10:45 per la 27^ giornata di #CampionatoSerieA Sono state diramate le formazioni ufficiali di Internazionale-#U.S. Lecce (al Via Del Mare) Primavera, partita di #CampionatoSerieA con fischio d’inizio alle 10:45 al Konami Youth Development Centre. Internazionale F.C. (4-3-3): Raimondi; Miconi, Alexiou, Stante, Motta; Akinsanmiro, Stankovic, Berenbruch; Kamate, Owusu, […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Formazioni ufficiali Internazionale #U.S. Lecce (al Via Del Mare) Primavera: le scelte di Mister Chivu e Coppitelli proviene da Internazionale News 24.