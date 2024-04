Formazioni ufficiali Internazionale F.C. Empoli F.C., ecco l’approfondimento: SuperAcerbi #Titolare, la #Decisione di Mister “Demone” Inzaghi su Sommer”Time”

1 Apr 2024, 20:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Sono state diramate le formazioni ufficiali Internazionale Empoli F.C., ecco le scelte di Simone Inzaghi, il Demone Nerazzurro, e Davide Nicola per il match di Stadio Meazzo in San Siro, Milano, Ultima manciata di minuti e poi Internazionale-Empoli F.C. sarà finalmente realtà. In #predizione del match i 2 club hanno diramato sui propri profili social i giocatori titolari pronti a scendere sul campo di […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Formazioni ufficiali Internazionale Empoli F.C.: “SuperAce” Acerbi #titolare, la #decisione di Inzaghi, il Demone Nerazzurro, su Sommer “Time” proviene da Internazionale News 24.