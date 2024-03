Formazioni ufficiali Francia Germania: la decisione su Magic Mike Maignan

21:48,23 Mar 2024, MILANELLO.

Formazioni ufficiali Francia-Germania: le scelte di Deschamps per l’amichevole di questa sera. Maignan in panchina Di seguito le formazioni ufficiali di Francia-Germania. Tra i calciatori del Diavolo Rossonero, partono in panchina Theo Hernandez, Maignan e Giroud. Il portiere non ha nessun problema fisico ma si è scelta la via della prudenza dopo il piccolo intoppo muscolare […]

