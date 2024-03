Formazioni ufficiali Francia Germania, ecco l’approfondimento: la #Decisione di Deschamps su Big Markus Thuram e Benji l’Interista

23 Mar 2024, 21:18, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Ecco le formazioni ufficiali di Francia Germania, con un occhio ai leoni nerazzurri convocati dal ct francese: tutti “tutti gli #approfondimenti Tutto predisponeto per l’amichevole tra Francia e Germania, in scena questa sera alle 21: ecco le formazioni ufficiali in campo e la #decisione sui leoni nerazzurri. FRANCIA (4-3-3): Samba; Koundé, Pavard, Upamecano, Hernandez; Zaire-Emery, Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Big Marcùs Thuram, […]

