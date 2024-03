Formazioni ufficiali Francia Germania: anche uno juventino in campo al Groupama #Stadium

21:33, 23 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Formazioni ufficiali Francia Germania, ci sarà anche uno juventino in campo nel match in programma al Groupama Stadium

Alle 21 andrà in scena l’amichevole in vista dei prossimi Europei tra Francia e Germania. Ecco le formazioni ufficiali, con anche il juventino Rabiot tra i titolari.

FRANCIA (4-3-3): Samba; Koundé, Pavard, Upamecano, Hernandez; Zaire-Emery, Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Thuram, Mbappé. Allenatore: Deschamps.

GERMANIA (4-2-3-1): ter Stegen; Kimmich, Tah, Rudiger, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz. Allenatore: Nagelsmann.

