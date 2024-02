Formazioni ufficiali Fc Internazionale Women Como: le scelte di Rita Guarino per il match

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Inter Women Como, match della 15^ giornata di Serie A Femminile

Stanno per scendere in campo Inter Women e Como, per un match valevole per la quindicesima giornata del campionato di Serie A Femminile: ecco le formazioni ufficiali scelte da Rita Guarino e Marco Bruzzano.

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 13 Merlo, 19 Alborghetti, 3 Bowen, 14 Robustellini; 23 Magull, 4 Junge Pedersen, 27 Csiszar; 36 Cambiaghi, 9 Polli, 11 Bonfantini.

A disposizione: 12 Piazza, 7 Bugeja, 15 Serturini, 17 Fordos, 18 Pandini, 25 Thøgersen, 47 Fadda, 55 Tomter, 99 Jelcic.

Coach: Rita Guarino.

COMO (4-3-3): 1 Gilardi; 22 Skovsen, 24 Rizzon, 2 Lipman, 14 Cecotti; 16 Karlernas, 18 Hilaj, 20 Vaitukaityte, 21 Picchi; 10 Kajan, 8 Skorvankova.

A disposizione: 12 Korenciova, 3 Zanoli, 4 Colombo, 5 Pastrenge, 6 Bergersen, 9 Martinovic, 11 Sevenius, 15 Bianchi, 27 Monnecchi.

Coach: Marco Bruzzano.

Arbitro: Iacobellis

Assistenti: Fumarulo-Fracchiolla

Quarto ufficiale: Gargano

