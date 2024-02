Formazioni UFFICIALI Fc Internazionale-Salernitana: Mister Inzaghi fa rifiatare gli esterni

Pubblicità

Le scelte di Inzaghi e Liverani per la sfida del Meazza valevole per la venticinquesima giornata di Serie A Sono ufficiali le formazioni della gara tra l’Inter e la Salernitana. Inzaghi non esagera, il turnover è mini perché nemmeno l’ultima in classifica va sottovalutata. Il tecnico nerazzurro cambia gli esterni, rilanciando Dumfries dal 1′ dopo … Leggi tutto

Pubblicità

Pubblicità

Il post Formazioni UFFICIALI Inter-Salernitana: Inzaghi fa rifiatare gli esterni è stato pubblicato prima sul sito InterLive.it – il sito dell’Inter calcio.