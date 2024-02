Formazioni ufficiali AC Milan Sassuolo Primavera: le scelte di Abate

Formazioni ufficiali Milan Sassuolo Primavera: le scelte di Abate per il match valevole per la 21^ giornata di campionato

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan Sassuolo, match valevole per il ventunesimo turno del campionato di Primavera 1. Fischio d’inizio alle ore 13:00. Di seguito le scelte di Ignazio Abate ed Emiliano Bigica.

MILAN (4-2-3-1): Nava; Bakoune, Parmiggiani, Nsiala, Bartesaghi; Malaspina, Stalmach; Scotti, Sala, Sia; Camarda.

SASSUOLO: In arrivo.

