Formazioni ufficiali AC Milan femminile Fc Internazionale: le scelte di Corti e Guarino

Formazioni ufficiali Milan femminile Inter: le scelte di Corti e Guarino per il derby di questo pomeriggio a Vismara. I dettagli

Di seguito le formazioni ufficiali della gara tra Milan Femminile e Inter, in programma alle ore 17 al centro sportivo Vismara. Ecco le scelte di Corti e Guarino:

Pubblicità

MILAN FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Piga, Mesjasz, Guagni; Grimshaw, Mascarello, Dubcova; Dompig, Staskova, Marinelli. A disposizione: Fusetti, Asllani, Rubio, Vigilucci, Ijeh, Babb, Cernoia, Soffia, Arrigoni. All. Corti

Pubblicità

Pubblicità

INTER (4-3-3): Cetinja; Thogersen, Alberghetti, Tomter, Robustellini; Milinkovic, Magull, Csiszar; Serturini, Bugeja, Cambiaghi. A disposizione: Capecchi, Jelcic, Bonfantini, Bonetti, Simonetti, Piazza, Polli, Pandini, Fordos All. Guarino

Pubblicità

The post Formazioni ufficiali Milan femminile Inter: le scelte di Corti e Guarino appeared first on Milan News 24.