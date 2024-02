Formazioni ufficiali Ac Milan Fc Internazionale Women: le scelte di Corti e Guarino

Pubblicità

Formazioni ufficiali Milan Inter Women: le scelte di Corti e Guarino per il derby valevole per la 18^ giornata di Serie A Femminile

Tra poco il fischio d’inizio di Milan Inter Women: ecco le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, Davide Corti per le rossonere e Rita Guarino per le nerazzurre. Match valevole per il 18° turno del campionato di Serie A Femminile.

Pubblicità

Pubblicità

MILAN (4-3-3): 1 Giuliani; 37 Guagni, 23 Piga, 25 Mesjasz, 7 Bergamaschi; 11 Grimshaw, 12 Mascarello; 10 Dubcova; 99 Dompig, 21 Staskova, 70 Marinelli.

A disposizione: 32 Babb, 5 Cernoia, 6 Fusetti, 9 Asllani, 14 Rubio, 17 Vigliucci, 19 Ijeh, 20 Soffia, 28 Arrigoni.

Coach: Davide Corti.

Pubblicità

INTER (4-3-3): 21 Cetinja; 25 Thøgersen, 19 Alborghetti, 55 Tomter, 14 Robustellini; 23 Magull, 27 Csiszar, 24 Milinkovic; 7 Bugeja, 36 Cambiaghi, 15 Serturini.

A disposizione: 12 Piazza, 31 Capecchi, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 17 Fordos, 18 Pandini, 20 Simonetti, 99 Jelcic.

Coach: Rita Guarino.

L’articolo Formazioni ufficiali Milan Inter Women: le scelte di Corti e Guarino proviene da Inter News 24.