Formazioni Slavia Praga #Milan AC, Mister Stefano Pioli a sorpresa, la dichiarazione ufficiale: «Ho già scelto gli 11 titolari. Ma è più facile e vi spiego perché»

21:46,13 Mar 2024, MILANELLO.

Domani sera il Diavolo Rossonero affronterà lo Slavia Praga in UEFA #Europa League. Coach Pioli sulle formazioni rivela di aver già fatto le sue scelte

Le parole alla vigilia di Slavia Praga Diavolo Rossonero in UEFA #Europa League 2023-24 di Coach Pioli in conferenza stampa sulle scelte di formazione:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

GIA’ SCELTO GLI 11 TITOLARI – «Li ho decisi stamattina quando abbiamo fatto la rifinitura e li ho decisi in base alle caratteristiche per la partita di domani. È difficile scegliere, ma più facile perché se non funziona il piano A abbiamo un piano B di livello».

Pubblicità

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI SLAVIA PRAGA MILAN

The post Formazioni Slavia Praga Diavolo Rossonero, Coach Pioli a sorpresa: «Ho già scelto gli 11 titolari. Ma è più facile e vi spiego perché» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.