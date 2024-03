Format Supercoppa Italiana, Internazionale F.C. contraria alla final four, ecco l’approfondimento: svelato il motivo

30 Mar 2024, 11:00, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale si è schierata contraria a mantenere invariato il format della Supercoppa Italiana, Tuttosport svela il motivo L’Internazionale non ha ancora digerito la #decisione della Lega Serie A di mantenere il format della final four per la prossima edizione della Supercoppa Italiana. Tuttosport svela il motivo dell’opposizione della società di Viale Liberazione. IL MOTIVO – […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’articolo Format Supercoppa Italiana, Internazionale contraria alla final four: svelato il motivo proviene da Internazionale News 24.